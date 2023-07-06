В России может появиться наказание за пропаганду жестокого обращения с животными

Комитет Государственный думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил проект закона, который предусматривает штраф до 100 тыс. руб. за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на автора инициативы, первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова.

Бурматов подчеркнул, что для этого нужна отдельная статья в КоАП.

По информации газеты, за призывы к насилию над животными предлагается штрафовать на сумму до 30 тыс. руб. либо подвергать административному аресту на срок до 15 суток с изъятием питомца. Для должностных и юридических лиц — штрафы до 15 тыс. руб. и 100 тыс. соответственно.

Кроме того, отмечается, что отдельно необходимо наказывать за изготовление и распространение пропагандирующих материалов. Для частных лиц назначать штраф до 20 тыс. руб., должностных — 25 тыс., для юридических — до 100 тыс.

29 июня Бурматов заявлял, что подготовил законопроект с поправками в КоАП РФ о том, что домашних и диких животных будут изымать у их владельцев за жестокое обращение.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за выброшенных питомцев.

Ранее в России предложили ввести штрафы до 200 тыс. руб. за укусы собак.