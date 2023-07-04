Эксперты назвали беспорядки во Франции «слишком спланированными»

Эксперты проекта «Круг мнений» в ходе очередной аудиоконференции, проведенной при поддержке «Ридуса», обсудили уличные беспорядки во Франции после убийства подростка полицейским. Политтехнолог Виктор Васильев заявил, что протесты выглядят «слишком спланированными».

«Да, повод действительно яркий, митинги не могли не состояться. Но как на это среагировали социальные сети? Мы видим качественное визуальное наполнение. Мы видим слова поддержки музыкантов и культурных деятелей в пользу протестующих. На мой взгляд, мы наблюдаем применение технологий BLM», — предположил Васильев.

Он добавил, что ряд экспертов связывают происходящее с поездкой президента Франции Эммануэля Макрона в Китай, где он заявил о самостоятельной позиции Парижа.

Что касается введения военного положения в республике, Макрон боится его объявлять, поскольку не обладает полным контролем над армией, добавил политтехнолог Антон Облицов.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейского в пригороде Парижа. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на правоохранителей, строить баррикады. Беспорядки продолжаются.

4 июля Макрон на совещании с мэрами коммун в Елисейском дворце заявил, что пик беспорядков в стране пройден.