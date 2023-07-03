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Политолог объяснил, почему Макрону не грозит отставка на фоне беспорядков во Франции

Политолог Светов: Макрону не грозит отставка, поскольку его поддерживают в правительстве

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Stephanie Lecocq/Reuters

На сегодняшний день, на фоне беспорядков, нынешнему французскому лидеру Эммануэлю Макрону не грозит отставка. Такое мнение в эфире телеканала «Москва 24» озвучил политолог Юрий Светов. Он отметил, что в настоящее время во власти республики большое количество сторонников нынешнего президента, поэтому даже при большом желании граждан, отстранить его не представляется возможным.

«Во Франции правительство «промакроновское», у него сильные позиции в Национальном собрании. И у тех же депутатов могут возникнуть опасения, что сейчас они отправят в отставку Макрона, а затем протестующие потребуют распустить и их. Это им совершенно не нравится», — пояснил Светов.

Он добавил, что, по сути, нынешние беспорядки во Франции являются протестом мигрантов. Кроме того, по словам эксперта, Макрон не боится жестких мер при подавлении хаоса.

Ранее Макрон по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с беспорядками в Елисейском дворце дал поручение министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти принять все меры, необходимые для пресечения беспорядков в государстве.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантере, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

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