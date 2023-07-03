Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Скончался экс-президент Сербии Милан Милутинович

Бывший президент Сербии Милан Милутинович умер в возрасте 80 лет

close
100%
Пресс-служба правительства Херсонской области

Бывший президент Сербии Милан Милутинович умер на 81-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел страны Ивица Дачич.

«Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия <...>», — сказано в сообщении дипломата.

Агентство Tanjug передает, что действующий глава Сербии Александар Вучич направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью экс-президента.

Милутинович являлся главой Сербии с 1997 до 2002 года. До этого он был министром иностранных дел Югославии. В разные годы он также занимал кресло министра образования и науки Сербии и являлся послом Югославии в Греции.

По окончании президентского срока Гаагский трибунал признал его виновным в массовых убийствах и депортациях в ходе конфликта в Косово и Метохии. В 2009 году Милутиновича полностью оправдали. Было доказано, что он не имел прямого контроля над армией.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях