Скончался экс-президент Сербии Милан Милутинович

Бывший президент Сербии Милан Милутинович умер на 81-м году жизни. Об этом на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил министр иностранных дел страны Ивица Дачич.

«Последнее приветствие Милану Милутиновичу, бывшему президенту Республики Сербия <...>», — сказано в сообщении дипломата.

Агентство Tanjug передает, что действующий глава Сербии Александар Вучич направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью экс-президента.

Милутинович являлся главой Сербии с 1997 до 2002 года. До этого он был министром иностранных дел Югославии. В разные годы он также занимал кресло министра образования и науки Сербии и являлся послом Югославии в Греции.

По окончании президентского срока Гаагский трибунал признал его виновным в массовых убийствах и депортациях в ходе конфликта в Косово и Метохии. В 2009 году Милутиновича полностью оправдали. Было доказано, что он не имел прямого контроля над армией.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александра Вучича.