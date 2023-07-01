Премьер Испании высказался о членстве Украины в Евросоюзе

Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что поддержка кандидатуры Украины на членство в Евросоюзе будет одним из приоритетов председательства Испании в ЕС. Об этом говорится в совместной декларации, размещенной на сайте офиса украинского президента Владимира Зеленского.

«Испания подтверждает свою поддержку кандидатуры Украины на вступление в ЕС», — сказано в документе.

Как сообщается в заявлении, Испания ожидает отчета Еврокомиссии о прогрессе Киева в выполнении необходимых условий для вступления в политическое объединение и приветствует укрепление союзничества НАТО с Украиной, в том числе, посредством создания Совета Украина — НАТО.

1 июля Санчес приехал в украинскую столицу в первый день председательства королевства в Совете Европейского союза. В Киеве испанский премьер провел встречу с Зеленским и выступил перед депутатами Верховной Рады.

Ранее Санчес пообещал Украине безоговорочную помощь во всем и выразил надежду на возможность успеха контрнаступления Киева и его последующей «победы» в конфликте.