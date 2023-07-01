В Совфеде посоветовали ЕС обсудить устойчивость политического режима Франции

Евросоюз должен отреагировать на беспорядки во Франции, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он отметил, что, в частности, им стоит оценить действия правоохранительных органов в отношении погромщиков.

«Французскую полицию нужно срочно призвать к сдержанности, лидерам ЕС обсудить устойчивость политического режима во Франции и уточнить, в безопасности ли ядерный арсенал», — написал Клишас.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала свыше 990 человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.