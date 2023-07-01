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Премьер Испании уверен в «победе» Украины

Премьер Испании Санчес заявил, что помощь Украине будет продолжена независимо от цены

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Johanna Geron/Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не собирается отказываться от поддержки Украины, передает El Mundo. Выступая перед Верховной радой в украинской столице, он отметил, что испанская сторона верит в возможность успеха контрнаступления Киева и его последующей «победы» в конфликте.

«Мы есть и будем с вами столько, сколько потребуется. Мы будем поддерживать Украину вне зависимости от цены, которую придется заплатить», — сказал Санчес.

Он также добавил, что Испания выделит новый пакет помощи Украине в размере 55 млн. Санчес подчеркнул, что часть средств отправится на поддержку украинского бизнеса, а другая на снабжение школ республики.

С началом российской военной спецоперации в конце февраля 2022 года западные государства, в том числе Испания, нарастили поддержку Украины. Речь идет как о гуманитарной и финансовой, так и военной помощи Киеву. При этом в европейских СМИ не раз отмечали определенное утомление Европы от конфликта на Украине и санкций, введенных Западом против России. Впрочем, на официальном уровне лидеры западных государств пока уверяют в готовности продолжать поддержку Киева.

Ранее в Польше заявили об усталости стран Запада от помощи Украине.

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