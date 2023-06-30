Рогов заявил, что Киев готовит план эвакуации с прилегающих к ЗАЭС территорий

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина готовит план эвакуации населения с прилегающих к Запорожской АЭС территорий. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, из Днепропетровской области планируется эвакуировать 168 тыс. человек, с подконтрольной части Запорожской области – 138 тыс., Херсонской и Николаевской – 22 тыс.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС (ЗАЭС) остается относительно стабильной после разрушения плотины Каховской ГЭС, однако контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом районе вызывает обеспокоенность.

До этого глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что, если на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет взрыв, его последствия не затронут Киев.

Он указал, что в случае взрыва жители Украины должны соблюдать рекомендации, которые привязаны к конкретному региону и радиационному мониторингу.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.