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Путин поручил поддержать производителей вычислительного оборудования

Путин поручил продлить поддержку производителей вычислительного и телеком-оборудования

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству продлить действие механизмов поддержки отечественных производителей вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает ТАСС.

«Обеспечить продление действия механизмов поддержки производителей отечественной вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

До этого Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов граждан страны.

По его словам, расширение экономических возможностей Российской Федерации, ее потенциала должно быть прямо увязано с повышением благополучия граждан страны.

Накануне Росстат заявлял, что реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в первом квартале 2023 года увеличились на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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