Назван регион — лидер по подростковой преступности в России

Свердловская область в 2025 году возглавила рейтинг российских регионов по уровню подростковой преступности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

По информации ведомства, в прошлом году в регионе задержали 853 подростка, нарушившего закон. Немного меньше несовершеннолетних нарушителей выявлено в Челябинской области — 821. На третьем месте в антирейтинге оказалась Иркутская область, где 713 подростков-нарушителей.

Всего за 2025 год в России поймали больше 22 тысяч подростков, совершивших преступления. Общее число нарушителей в прошлом году составило 595 тысяч человек.

До этого психолог Майя Голубева посоветовала родителям, которые хотят помочь ребенку справиться с подростковым кризисом, отказаться от контроля и чрезмерной опеки. По словам эксперта, лучше дать подростку больше свободы и позволить ему самостоятельно принимать решения. Кроме того, стоит избегать критики и обесценивания достижений ребенка, потому что это негативно повлияет на его самооценку и уверенность в себе.

