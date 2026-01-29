Первый тренер Сафонова рассказал, достоин ли Матвей стать первым номером «ПСЖ»

Алексей Чистяков, первый тренер голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, после матча Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом» заявил, что российский вратарь достоин стать первым номером своей команды, передает «Чемпионат».

«Здорово, что Матвею дали шанс. Я не ожидал, что он выйдет в старте сразу после восстановления от травмы, но это радует. Все-таки он доказал, что не просто конкурентоспособный, а достоин быть первым номером», — сказал Чистяков.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча подряд в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. По ходу серии пенальти вратарь получил перелом руки и был вынужден пропустить несколько недель. К тренировкам в общей группе он вернулся в 20-х числах января.

Ранее Сафонов опубликовал пост на трех языках после возвращения в Лигу чемпионов.