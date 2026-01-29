Размер шрифта
Каллас недовольна составом делегации России на переговорах в Абу-Даби

Каллас: состав делегации России на переговорах в ОАЭ говорит о ее несерьезности
Liesa Johannssen/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что состав делегации России на переговорах в Абу-Даби якобы демонстрирует несерьезность Москвы. Ее слова приводит «Европейская правда».

Глава дипломатии ЕС отметила, что делегация состоит преимущественно из военных, которые якобы не имеют мандата на принятие каких-либо решений.

«Если мы посмотрим на эти переговоры, то Россию представляют военнослужащие, не имеющие никакого мандата согласовывать мир как таковой. Следовательно, очевидно, что россияне несерьезно относятся к этому», – заявила Каллас.

Двухдневные трехсторонние переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби завершились 24 января. На встрече обсуждались вопросы «буферных зон» и «различные механизмы контроля», а также другие пункты возможного мирного соглашения. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Ранее Каллас заговорила о «серьезных» территориальных уступках со стороны Украины.
 
