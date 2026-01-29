Размер шрифта
В Москве перекрыли МКАД

Движение на МКАД временно перекрыли
Максим Блинов/РИА Новости

В Москве на МКАД временно ограничили проезд для автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внешней стороне МКАД в районе Косинской эстакады», — говорится в публикации.

По данным канала, проезд для транспорта также перекрыли на внешней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов.

До этого сообщалось, что в связи с погодными условиями и возможными локальными ограничениями в центре Москвы жителям столицы порекомендовали 29 января использовать для поездок городской транспорт.

Кроме того, из-за продолжающегося снегопада грузовики заблокировали въезд в Москву и Московскую область по Горьковскому шоссе и шоссе Энтузиастов. Фуры по несколько часов буксуют на подъеме и полностью перекрывают движение в сторону Москвы. Водители вынуждены по четыре-пять часов стоять в двухкилометровой очереди. Пробка постоянно растет и составляет уже семь баллов.

Ранее стала известна причина пожара на автозаводе в Калуге.
 
