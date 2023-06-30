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В Иране рассказали о попытках наладить отношения с Египтом

Посол Ирана Джалали заявил, что Тегеран принимает меры для восстановления отношений с Каиром

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Reuters

Власти Ирана продолжают придерживаться курса на восстановление отношений с Египтом, заявил иранский посол в Москве Казем Джалали, передает ТАСС. По его словам, соответствующая работа на данный момент ведется по дипломатическим каналам.

«Это дело [восстановление отношений] отслеживается через дипломатические каналы, работа идет. Мы [Иран] надеемся, что в будущем мы будем свидетелями [нормализации] отношений между Ираном и Египтом», — пояснил Джалали.

Дипломатические отношения между Ираном и Египтом отсутствуют уже более 40 лет. Начиная с 2010 года стороны активно пытаются наладить свое взаимодействие и урегулировать спорные моменты. В 2023 году этот процесс получил определенный импульс на фоне восстановления отношений Ирана с Саудовской Аравией — союзником Египта. В частности, еще в марте в Тегеране обещали возобновить работу посольств двух стран. При этом налаживание контакта Тегерана со странами Ближнего Востока в западных СМИ расценивают как снижение позиций США в регионе.

Ранее в США заявили об «ошеломляющем поражении» страны из-за Ирана и Саудовской Аравии.

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