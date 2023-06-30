Bild: глава МИД Германии Анналена Бербок оговорилась во время речи в ЮАР

Глава МИД Германии Анналена Бербок перепутала слова «маяк» (beacon) и «бекон» (bacon) во время выступления в ЮАР, сообщает Bild.

«Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире», — сказала она.

Ранее президент США Джо Байден по ошибке заявил, что глава российского государства Владимир Путин «явно проигрывает войну в Ираке».

Американского лидера спросили, не ослабил ли президента РФ мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Как передавал ранее телеканал Fox News, президент США заявил, что его администрация сохранит к 2020 году 30% всех земельных и водных ресурсов страны. Очередная оговорка от американского лидера была произнесена им во время визита в заповеднике Люси Эванс Бэйлендс в Пало-Альто, Калифорния.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.