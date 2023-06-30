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В Кемеровской области задержали мэра города за злоупотребление полномочиями

Главу Анжеро-Судженска в Кемеровской области задержали за превышение полномочий

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

Главу города Анжеро-Судженск в Кемеровской области Александра Рыбалко задержали за превышение полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

Вместе с мэром города задержали бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом городской администрации.

«По версии следствия, в период с октября по декабрь 2020 года подозреваемые организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов в целях последующего приобретения квартир для переселяемых из ветхого и аварийного жилья, а также детей-сирот путем инвестирования в строительство двух жилых многоквартирных домов», — указано в материалах следствия.

Следствие уточняет, что фирме было перечислено 117 млн руб., однако предприятие не выполнило заказ и в данный момент находится в стадии ликвидации.

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