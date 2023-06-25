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В США в реку упал поезд с опасными веществами

В США поезд с нефтепродуктами упал в реку из-за обрушения железнодорожного моста

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Gretchen Vande Poppe/nwestiowa.com

Несколько вагонов поезда, перевозившего нефтепродукты, упали в реку в американском штате Монтана в результате обрушения моста. Об этом в Twitter сообщило управление рыбных, лесных ресурсов и парков Монтаны.

Ведомство объявило, что реки Йеллоустоун и Стиллуотерпосле будут частично закрыты для рыболовства, катания на лодках и плавания. Кроме того, местных жителей призвали избегать контакта с водой.

Как передают местные власти, вагоны получили повреждения, которые привели к утечке нефтепродуктов.

В апреле телеканал CNN со ссылкой на полицию сообщал, что минимум 25 вагонов товарного состава поезда сошли с рельсов в Монтане на берегу реки Кларк-Форк.

До этого грузовой поезд, перевозивший нефтепродукты для производства асфальта, сошел с рельсов в американском штате Северная Дакота. В результате инцидента произошла утечка токсичных материалов. По информации железнодорожного оператора Canadian Pacific Railway, перевернулись 30 вагонов из 70. Пожаров в результате инцидента не было.

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