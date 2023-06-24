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Видео последствий якобы удара по лагерю «Вагнер» в эфире ТВ назвали постановкой

Первый канал: видео последствий якобы удара по лагерю «Вагнера» является постановкой

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Кадр из видео/Пресс-служба Пригожина

Ведущая новостей Первого канала Екатерина Андреева назвала видео последствий удара, который был якобы нанесен по лагерю ЧВК «Вагнер», постановкой.

«Очевидно, что это — постановка, первый признак — отсутствие других видеосвидетельств. Заявления от имени Пригожина распространялись в формате голосовых аудиосообщений», — отметила Андреева.

Она добавила, что метаданные всех аудиофайлов с сообщениями Пригожина совпадают, что означает, что их записали в одно и то же время, а позже опубликовали «в отложенном режиме».

В качестве третьего признака того, что видео является фейком, Андреева указала на временной промежуток между публикациями видеозаписи с последствиями якобы ударов и первым роликом с заявлениям Пригожина. Между ними прошло не более 15 минут, а за такой срок, отметила телеведущая, невозможно собрать все доклады с мест и записать видеообращение.

Ранее в МО РФ сообщали, что Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению на Бахмутском направлении.

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