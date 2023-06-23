Экс-премьер Словакии рассказал, почему никто не хочет мира на Украине

Лидер левоцентристской оппозиционной партии Словакии Smer Роберт Фицо, до этого занимавший пост премьер-министра страны, опубликовал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявление, в котором назвал военно-промышленный комплекс единственным победителем конфликта на Украине.

«Единственным победителем на Украине является западный военно-промышленный комплекс, а потом многие еще удивляются, почему никто не хочет мира на Украине», — заявил политик.

11 июня экс-премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, лидер партии Hlas, и глава партии SME Борис Коллар заявили, что в случае прихода к власти их партии продолжат оказывать военную помощь Украине, и назвали украинский конфликт шансом для развития военно-промышленного комплекса страны.

«Помимо автомобильной промышленности, мы должны дать и конкретизировать определенные заказы военной промышленности, чтобы закончить [сборку] в Словакии, и мы выиграли от этого», — заявил Пеллегрини.

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости оказания правительственной помощи ВПК США.