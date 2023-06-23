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Обама признал, что жители Крыма хотели присоединиться к России

Экс-президент США Обама: большинство русскоговорящих в Крыму хотели присоединения к РФ

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Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама заявил в интервью телеканалу CNN, что многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею присоединения полуострова к Российской Федерации в 2014 году.

«Украина того времени [в 2014 году] не была той Украиной, о которой мы говорим сегодня <…>, в Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которые представляла Россия», — сказал политик.

По его словам, даже в парламенте Украины было некоторое число сторонников России, и политика внутри страны была более сложной, чем сейчас.

Обама добавил, что ему и тогдашнему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, которые «сопротивлялись и кричали», чтобы были введены санкции в отношении России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что Обаме запретили въезд в Россию.

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