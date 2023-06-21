Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД КНР выразил протест после того, как Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

В МИД КНР назвали открытой провокацией слова Байдена о том, что Си Цзиньпин — диктатор

close
100%
Carolyn Kaster/AP

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга назвала безответственной политической провокацией слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — заявила Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что Пекин выражает острое недовольство и решительный протест в связи с высказыванием Байдена.

Джо Байден сказал такие слова о Си Цзиньпине менее чем через сутки после завершения визита в Китай американского госсекретаря Энтони Блинкена.

19 июня Блинкен в Пекине провел переговоры с Си Цзиньпином. По итогам встречи Вашингтон, в том числе, получил от Пекина гарантии того, что Китай не будет поставлять России смертельное оружие для применения на Украине.

Стороны обсудили и ряд других вопросов. Блинкен в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что США не хотят войны с Китаем и не поддержат независимость Тайваня.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях