МИД КНР выразил протест после того, как Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга назвала безответственной политической провокацией слова президента США Джо Байдена о том, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее американский лидер заявлял, что Си Цзиньпин не обладал всеми сведениями об инциденте с воздушным шаром и из-за этого «очень расстроился», поскольку это «большой конфуз для диктаторов».

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — заявила Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что Пекин выражает острое недовольство и решительный протест в связи с высказыванием Байдена.

Джо Байден сказал такие слова о Си Цзиньпине менее чем через сутки после завершения визита в Китай американского госсекретаря Энтони Блинкена.

19 июня Блинкен в Пекине провел переговоры с Си Цзиньпином. По итогам встречи Вашингтон, в том числе, получил от Пекина гарантии того, что Китай не будет поставлять России смертельное оружие для применения на Украине.

Стороны обсудили и ряд других вопросов. Блинкен в свою очередь заявил Си Цзиньпину, что США не хотят войны с Китаем и не поддержат независимость Тайваня.