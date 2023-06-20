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Reuters: ЕС призовет Китай помочь завершить конфликт на Украине

Reuters: лидеры стран ЕС намерены призвать Китай помочь завершить конфликт на Украине

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Virginia Mayo/AP

Лидеры стран ЕС намерены призвать Китай помочь завершить конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

По данным агентства, главы стран ЕС планируют на саммите 29–30 июня обратиться к Китаю с призывом помочь завершить конфликт на Украине.

Также они призовут Китай принять участие в решении глобальных проблем и восстановить баланс в экономических отношениях с ЕС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса, а также рассчитывает, что он окажет влияние на Москву.

По словам канцлера, на Китай, как на постоянного члена Совета Безопасности ООН, приходится особая задача в этом вопросе.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе общения с премьер-министром КНР Ли Кэцянем призвал Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине.

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