Reuters: ЕС призовет Китай помочь завершить конфликт на Украине

Лидеры стран ЕС намерены призвать Китай помочь завершить конфликт на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.

По данным агентства, главы стран ЕС планируют на саммите 29–30 июня обратиться к Китаю с призывом помочь завершить конфликт на Украине.

Также они призовут Китай принять участие в решении глобальных проблем и восстановить баланс в экономических отношениях с ЕС.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьером Госсовета Китая Ли Цяном заявил, что Берлин надеется на особую роль Пекина в вопросе решения украинского кризиса, а также рассчитывает, что он окажет влияние на Москву.

По словам канцлера, на Китай, как на постоянного члена Совета Безопасности ООН, приходится особая задача в этом вопросе.

До этого президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе общения с премьер-министром КНР Ли Кэцянем призвал Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине.