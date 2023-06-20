Польше оказалось мало извинений Украины за Волынь

Министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире радио RMF заявил, что Варшава ждет от Киева не просто извинений за истребление польского населения Волыни во время Второй мировой войны украинскими националистами.

По словам Яблоньского, Польша ожидает от Украины комплексных решений по этому вопросу.

«Мы не хотим одного заявления, одной декларации, одних извинений. Мы хотим, чтобы это дело было разрешено комплексно и долгосрочно. Речь идет не об одном заявлении, а о том, чтобы провести эксгумацию и отдать дань памяти жертвам», — отметил чиновник.

Он пояснил, что правительства двух стран работают над разрешением этой проблемы. Яблоньский выразил надежду, что такие жесты в ближайшее время появятся и с украинской стороны.

По его словам, переговоры с Украиной по теме Волынской резни идут иногда «даже очень резко», но тема не замалчивается.

Ранее пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясину отправили в бессрочный отпуск в связи с требованиями извинений от украинского президента Владимира Зеленского за Волынскую резню.