В ЕС сообщили, что Киев выполнил два из семи условий для вступления

В отчете Европейского Союза, который будет опубликован на неделе, будет указано, что Украина выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве, пишет Reuters, ссылаясь на два источника в ЕС.

По данным агентства, Украина выполнила условия, связанные с законом о СМИ и судебной системой.

Источники назвали это большим прогрессом в процессе вступление Украины в европейское содружество.

Ранее издание The Washington Post написало, что в то время как Украина переходит в контрнаступление, правоохранительные органы в Киеве ведут войну с коррупцией «с не менее высокими ставками на будущее страны».

15 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают начать процесс интеграции Украины в НАТО после завершения конфликта.