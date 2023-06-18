В Китае рассказали о текущих отношениях с США

Руководитель Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что отношения Пекина и Вашингтона достигли самого низкого уровня в истории. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В рамках встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Цинь Ган подчеркнул, что в текущий момент китайско-американские отношения находятся на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений, что не отвечает коренным интересам народов двух стран, а также чаяниям международного сообщества.

Китайский дипломат отметил, что Пекин стремится выстроить стабильное, предсказуемое и конструктивное взаимодействие с Соединенными Штатами.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел откровенные, предметные и конструктивные переговоры в Пекине с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

В рамках встречи Блинкен подчеркнул важность дипломатии, а также поддержания открытых каналов связи по всему спектру вопросов для снижения риска неправильного восприятия и просчетов.