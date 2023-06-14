Посол КНР заявил об объективной и справедливой позиции Пекина в украинском вопросе

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай занимает объективную и справедливую позицию в украинском вопросе, передает РИА Новости.

Он указал, что его страна не является зачинщиком этого кризиса или одной из сторон конфликта. КНР, как отметил дипломат, «выступает защитником мира и инициатором мирных переговоров».

«В украинском вопросе Китай всегда занимал объективную, справедливую позицию и никогда не прекращал усилий по возобновлению мирных переговоров, всегда выступал на стороне мира, диалога, на стороне справедливости», — сказал посол.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер говорил, что участие КНР в обсуждении урегулирования на Украине может приблизить «реальные» переговоры о мире.

До этого аналитик Financial Times Гидеон Рахман заявил, что решающую роль в прекращении боевых действий на Украине может сыграть Китай. Он отметил, что в США решили не препятствовать посредническим усилиям Пекина и надеются придать им свой импульс, осознавая, что у лидера КНР есть «уникальные рычаги воздействия» на Россию.