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Минфин США ищет замороженные активы РФ и изучает варианты действий

Глава Минфина США Йеллен: мы выясняем нахождение замороженных активов РФ

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Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что выясняет местонахождение замороженных активов России и изучает варианты действий в их отношении. Об этом она сообщила во время выступления в конгрессе США, сообщает CNN.

По ее словам, большая часть активов России расположена за пределами СЩА, поэтому Вашингтон планирует консультироваться по этой теме со своими союзниками.

Йеллен добавила, что США договорились с другими странами G7, что эти активы останутся замороженными до завершения конфликта, в котором Россия заплатит за нанесенный урон.

Ранее Минфин США сообщил, что расширил список антироссийских санкций.

Отмечается, что ограничения введены против горнорудной компании «Полиметалл».

Кроме того, США ввели санкции против начальника Контрольного управления президента РФ Дмитрия Шалькова, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой.

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