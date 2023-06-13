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В Африке пояснили желание лидеров стран встретиться с Путиным и Зеленским

Президент Конго: делегаты стран Африки хотят встречи с Путиным и Зеленским для перемирия

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что африканские страны не могут оставаться в стороне на фоне конфликта на Украине, и потому делегаты из государств континента отправятся в Киев и Москву, чтобы попытаться примирить стороны. Об этом сообщает Le Monde.

Сам Сассу-Нгессо входит в состав миссии нескольких африканских президентов, которые 16 и 17 июня должны встретиться с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

По словам источников, помимо президента Конго в делегацию войдут главы ЮАР, Сенегала, Уганды, Замбии, Египта и Коморских островов.

Накануне стало известно, что лидеры африканских стран могут посетить Украину и Россию на этой неделе. По информации СМИ, они планируют обсудить вопросы мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский говорил, что Россия готова рассмотреть нейтральные и конструктивные предложения возможных посредников для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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