СМИ сообщили о перспективах Швеции на вступление в НАТО

Турция вряд ли одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО на предстоящих консультациях между Североатлантическим альянсом и Стокгольмом, которые состоятся 14 июня. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, несмотря на надежды Швеции, что вступившие 1 июня в силу поправки к закону о терроризме помогут ускорить процесс вступления в НАТО, турецкие власти пока не готовы одобрить соответствующую заявку.

Агентство отмечает, что по мнению Анкары, Стокгольм сначала должен «полностью реализовать свой новый закон о терроризме, чтобы предотвратить или разогнать антитурецкие протесты».

Накануне глава турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявлял, что Турция должна наложить вето на вступление Швеции в Североатлантический альянс. Политик назвал процесс расширения НАТО угрозой для Турции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Швеция выполнила условия Турции по вступлению в Североатлантический альянс.

Финляндия и Швеция 17 мая 2022 года подали заявку на вступление в НАТО. Финляндия стала членом альянса 4 апреля. Ратификацию заявки Стокгольма еще не провели две страны из 30 — Турция и Венгрия.