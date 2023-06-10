Зеленский предложил Канаде помощь Украины в тушении лесных пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо заявил, что Киев готов оказать помощь Канаде в тушении лесных пожаров при соответствующей необходимости. Заявление опубликовано в Telegram-канале Зеленского.

«Украина готова помочь с тушением пожаров, если Канада будет нуждаться в такой международной помощи», — заявил он.

По его словам, масштабные лесные пожары в Канаде приводят к колоссальным природным потерям и угрожают людям.

Ранее сообщалось, что в связи с бушующими в Канаде лесными пожарами в Нью-Йорке зафиксировано худшее с 1960-х годов качество воздуха. Власти города и штата Нью-Йорк призвали граждан находиться в своих домах и не выходить на улицы. Из-за существенного ухудшения видимости в городе федеральные власти приостановили работу нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия.

8 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в Вашингтоне заявила, что более 600 американских специалистов направились в Канаду на тушение лесных пожаров.