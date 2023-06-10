Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-президент Украины требует от Германии решимости по членству Украины в НАТО

Порошенко заявил, что ФРГ должна взять на себя решающую роль в принятии Украины в НАТО

close
100%
Shutterstock

Председатель украинской политической партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Германии, что она возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины. Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Украине нужна решимость Германии для будущего членства страны в НАТО. «И это должно произойти до саммита в Вильнюсе в июле», — сказал Порошенко.

Без присоединения Украины к блоку в Европе не будет мира, считает политик.

По его мнению, ряд германских политиков заявляют о невозможности принятия Украины в НАТО в разгар боевых действий, так как испытывают страх перед президентом РФ Владимиром Путиным и боятся победы Украины.

Экс-президент также заявил, что Украине нужно «убедительное приглашение вступить в НАТО», а не разговоры про открытую дверь, и если этого не произойдет, западные политики будут «нести солидарную ответственность с Путиным и Россией за нападение на Украину».

Ранее замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что его страна получит алгоритм действий по вступлению в НАТО после завершения военных действий на саммите в Вильнюсе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях