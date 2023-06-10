Экс-президент Украины требует от Германии решимости по членству Украины в НАТО

Председатель украинской политической партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Германии, что она возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины. Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, Украине нужна решимость Германии для будущего членства страны в НАТО. «И это должно произойти до саммита в Вильнюсе в июле», — сказал Порошенко.

Без присоединения Украины к блоку в Европе не будет мира, считает политик.

По его мнению, ряд германских политиков заявляют о невозможности принятия Украины в НАТО в разгар боевых действий, так как испытывают страх перед президентом РФ Владимиром Путиным и боятся победы Украины.

Экс-президент также заявил, что Украине нужно «убедительное приглашение вступить в НАТО», а не разговоры про открытую дверь, и если этого не произойдет, западные политики будут «нести солидарную ответственность с Путиным и Россией за нападение на Украину».

Ранее замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов выразил уверенность, что его страна получит алгоритм действий по вступлению в НАТО после завершения военных действий на саммите в Вильнюсе.