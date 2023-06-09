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В США рассказали об угрозах, которые заявлял наследный принц Саудовской Аравии

WP: наследный принц Мухаммед бен Салман угрожал американской экономике

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Mast Irham/AP

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман угрожал американской экономике в ответ на критику за сокращение добычи и поставок нефти на Запад, сообщает газета The Washington Post.

Речь идет о заявлениях президента США Джо Байдена — бен Салман обещал коренным образом изменить американо-саудовские отношения и заставить США пойти на значительные издержки. При этом, спустя восемь месяцев, Мухаммед бен Салман продолжил снижать добычу нефти и США не наложили на него или королевство никаких ограничений. Кроме того, американские чиновники высшего ранга регулярно заявляют, что отношения между странами хорошие.

Слова Байдена о том, что необходимо пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, были произнесены после того, как осенью 2022 года ОПЕК+ приняло решение сократить добычу нефти для повышения цен на энергоносители.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд обсудили углубление экономического сотрудничества двух стран в саудовском городе Джидда.

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