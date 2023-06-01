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Блинкен анонсировал выделение Украине «солидного» пакета помощи НАТО

Блинкен: страны НАТО предоставят Украине на саммите в июле «солидный» пакет помощи

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Craig Ruttle/Pool via Reuters

Североатлантический альянс объявит на саммите в Вильнюсе о выделении Украине «солидного пакета» политической и материальной помощи. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил на брифинге в Осло, передает CNN.

«Что касается Украины, в Вильнюсе, когда лидеры соберутся на саммит, мы и наши друзья на Украине ожидаем очень мощный пакет политической и практической поддержки», — сказал Блинкен.

Ранее газета Pais со ссылкой на источники писала, что в НАТО рассматривают вопрос предоставления Украине гарантий безопасности. В материале уточнялось, что они подразумевают оказание стране поддержки, а также консолидацию и расширение военной помощи для формирования «сдерживающей» оболочки вокруг республики.

По данным газеты, страны-члены НАТО рассчитывают предложить более ограниченные «гарантийные» меры или «меры безопасности».

Как говорится в статье, члены НАТО обещают вооружать, обучать и оснащать Вооруженные силы Украины, а также служить в качестве «гарантий безопасности» после окончания украинского конфликта до тех пор, пока Альянс не будет готова принять Украину в свои ряды.

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