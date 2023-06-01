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Лукашенко рассказал, какой сценарий готовит Запад для Белоруссии

Лукашенко: Запад готовит за рубежом силовой сценарий смены власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад готовит силовой сценарий смены власти в республике. Его слова приводит «БелТА».

«Что касается Беларуси, могу отметить, что в Польше, Литве и, к сожалению, в Украине ведется обучение членов незаконных вооруженных формирований, предпринимаются попытки создания спящих экстремистских ячеек непосредственно в стране... То есть у нас готовят силовой сценарий смены власти», — заявил глава государства.

Он отметил, что власти республики это видят и не допустят.

Также Лукашенко 1 июня заявил, что военно-политическая обстановка вокруг Союза независимых государств (СНГ) все более обостряется, и она будет в дальнейшем обостряться. Он отметил, что крупные игроки вокруг России, Белоруссии и центральноазиатских государств «потихоньку пытаются... растащить» эти страны и призвал этого не допустить.

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