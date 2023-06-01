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Политолог оценил планы США профинансировать украиноязычных журналистов

Политолог Орлов: США продолжают финансировать поддержку антироссийских настроений

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Kevin Lamarque/Reuters

Американцы продолжают тратить деньги на поддержку антироссийских настроений, заявил в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Так он прокомментировал планы США выделить до $100 тыс. на обучение журналистов, говорящих на украинском языке.

«Американцы хотят перекроить под свои стандарты не только украинскую армию, но и журналистику, научить представителей СМИ, авторитетных блогеров и других лидеров общественного мнения «правильно» продавать аудитории новости и западные нарративы», — отметил политолог.

Он также обратил внимание на то, что программа рассчитана на представителей СМИ не только на Украине, но и в Молдавии, Польше и Прибалтике. По его мнению, это говорит о том, что в этих государствах устали от боевых действий, инфляции и бесконечного потока беженцев. Поэтому там будут продвигать антироссийскую повестку с максимальными усилиями, заключил Орлов.

Ранее госдепартамент США объявил о намерении выделить до $100 тысяч на обучение журналистов, говорящих на украинском языке. В описании гранта уточняется, что основная цель программы — борьба с «дезинформацией» в отношении США и демократии, а также поддержка «высококачественной и независимой» журналистики.

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