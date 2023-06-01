НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией

Cевероатлантический альянс подготовил секретный план на случай военного столкновения с Россией. Об этом в своей статье написал обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

По его словам, на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, предложат одобрить «тысячи страниц секретных военных планов». Как заявил журналист, в этих планах впервые со времен холодной войны будет подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ. Он отметил, что постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другие должностные лица альянса подготовили эти документы за закрытыми дверями без предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

Поскольку альянс, как указал автор публикации, «усиливает свое влияние на мировой арене после начала украинского конфликта, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри» НАТО, «создает серьезную проблему для демократического надзора».

Ранее сообщалось, что НАТО ведет подготовку к возможным боевым действиям на своих границах после начала специальной военной операции России на Украине.

До этого заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко говорил, что риски военного столкновения страны с НАТО возрастают и это понимают все.