В Госдепе заявили об опасных действиях КНР в отношении Запада

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Китай в последние месяцы предпринял серию опасных действий в военной сфере по отношению к США и другим странам Запада. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американские самолеты пролетали в международном пространстве, выполняя регулярные операции, а пилот КНР предпринял опасные действия по отношению к нем, и приблизился очень близко к самолету США.

Блинкен добавил, что за последние месяцы наблюдается целая серия схожих действий китайской стороны, которые направлены не только против Соединенных Штатов, но и других государств.

Таким образом он прокомментировал сообщения о маневре 26 мая китайского истребителя, пролетевшего прямо перед носом американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг «решительно осудил» запуск Пхеньяном военного спутника.

До этого в КНДР признали, что запуск военного разведывательного спутника завершился неудачей. Ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. В Пхеньяне пообещали провести повторный запуск.