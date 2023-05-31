Washington Times пишет о больших шансах РФ на победу на Украине

Президент России Владимир Путин установил правила, дающие ему большие шансы для победы на Украине. Такое мнение выразил обозреватель Washington Times (WT) Питер Моричи.

По его словам, российский лидер провел «красные линии» — «любое взаимодействие с силами НАТО, и в ход пойдет ядерное оружие».

Журналист считает, что президент США Джо Байден из страха перед реакцией Путина не предоставил Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle и бомбы малого диаметра наземного запуска GLSDB.

По мнению автора статьи, Путин, а не Байден, определяет американскую политику в области безопасности в Европе.

Также Моричи добавил, что Вооруженным силам Украины в ходе контрнаступления светят неравные шансы. Эксперт считает, что тому будут виной сомнения американского лидера в вопросе предоставления Киеву конкретных видов вооружения, а также тот факт, что стратегия США и НАТО в Европе «граничит с примиренчеством».

Ранее Путин заявил, что территорией, которая называется Украиной, руководили связанные с Западом люди, создававшие там «антироссию».