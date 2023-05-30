Власти США запретили въезд в страну представителям администрации Приштины

Власти Соединенных Штатов приняли решение закрыть представителям администрации Приштины въезд на территорию страны. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии (РТС), ссылаясь на анонимные источники.

В материале отмечается, что в Вашингтоне также отказались от официальных встреч и любых контактов с представителями непризнанного Косово.

Согласно информации источников, США раскритиковали шаги Приштины, спровоцировавшие эскалацию обстановки в регионе.

Ранее сообщалось, что 26 мая президент Сербии Александр Вучич привел армию Сербии в максимальную готовность из-за обострения ситуации в Косово. Утром 26 мая косовские силовики прибыли к зданиям городских администраций четырех муниципалитетов и пытались захватить их. В это время им противостояли местные жители.

В беспорядках приняли участие тысячи человек. Представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ против протестующих, а специальные подразделения косовской полиции — огнестрельное оружие. Позднее свыше 50 человек обратились за медицинской помощью после столкновений.