Генсек НАТО не увидел признаков «усталости от Украины» среди западных стран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны не устали оказывать помощь Украине. Как сообщает CNN, во время мероприятия в Осло, генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины «усиливается».

«Все внимательно следят за признаками усталости в наших демократиях, в странах НАТО и партнерах с точки зрения нашей способности оказывать поддержку. Пока мы этого не видели», — сказал Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса заявил, что по-прежнему существует «сильная межпартийная поддержка среди союзников по НАТО как в Европе, так и в США».

Столтенберг добавил, что, несмотря на наличие «разных голосов» по вопросу поддержки Украины, в основном сохраняется «политическая воля» поддерживать Киев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает решение ряда стран НАТО заблокировать импорт украинского зерна проявлением усталости от войны.

Обозреватель Washington Times Майкл Маккена считает, что невнятная политика президента США Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачи ВСУ на поле боя вынудят страны Запада отказаться от военной помощи Киеву.