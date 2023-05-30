Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО не увидел признаков «усталости от Украины» среди западных стран

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что признаков «усталости от Украины» на Западе нет

close
100%
Alina Yarysh/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что западные страны не устали оказывать помощь Украине. Как сообщает CNN, во время мероприятия в Осло, генсек НАТО подчеркнул, что поддержка Украины «усиливается».

«Все внимательно следят за признаками усталости в наших демократиях, в странах НАТО и партнерах с точки зрения нашей способности оказывать поддержку. Пока мы этого не видели», — сказал Столтенберг.

Глава Североатлантического альянса заявил, что по-прежнему существует «сильная межпартийная поддержка среди союзников по НАТО как в Европе, так и в США».

Столтенберг добавил, что, несмотря на наличие «разных голосов» по вопросу поддержки Украины, в основном сохраняется «политическая воля» поддерживать Киев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает решение ряда стран НАТО заблокировать импорт украинского зерна проявлением усталости от войны.

Обозреватель Washington Times Майкл Маккена считает, что невнятная политика президента США Джо Байдена по украинскому вопросу и неудачи ВСУ на поле боя вынудят страны Запада отказаться от военной помощи Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях