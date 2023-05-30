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Посол рассказал, как Россия помогает Сербии

Посол Боцан-Харченко: Россия помогает Сербии в ситуации с Косово в координации с властями

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Darko Vojinovic/AP

Посол Российской Федерации в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что Москва оказывает помощь Белграду в урегулировании ситуации вокруг Косово. Слова посла приводит РИА Новости.

«Действуем в полной координации и сотрудничестве. Мы участвовали в подготовке заседания Совета безопасности в каких-то отдельных ситуациях», — сказал он.

Посол отметил, что силы Североатлантического альянса в ситуации обострения в Косово открыто встали на сторону Приштины.

Также Александр Боцан-Харченко заявил, что в Белграде происходят попытки «майданного» переворота, поскольку западные государства «бесятся» в связи с самостоятельной политикой президента Сербии Александра Вучича, прежде всего по причине дружественных отношений с Россией. Он отметил, что ситуация в этом регионе подошла к критической черте и сейчас является «взрывоопасной».

Накануне тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними располагались силы полиции Косово, не допускающие косовских сербов к зданиям. Около 17:00 (18:00 московское время) начались столкновения между жителями и силовиками.

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