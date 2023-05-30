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В США прокомментировали возможную «причастность» РФ к подрыву «Северных потоков»

Американский журналист Херш назвал «причастность» РФ к подрыву «Северных потоков» полной чушью

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Swedish Coast Guard/AP

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung заявил, что считает «полной чушью» версию о причастности России к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» осенью прошло года.

«Допустим, русские хотят уничтожить трубопровод. Для этого они выбирают Борнхольм, несколько дней изучают местность и возвращаются позже, чтобы заложить бомбу. Зачем им это делать?», — задался вопросом Херш.

Он отметил, что единственным объяснением этому может быть то, чтобы мир знал, — Россия сделала это.

По мнению журналиста, версия о причастности к диверсиям команды яхты «Андромеда» также нежизнеспособна. Также Херш отметил, что никого не интересует возможная причастность США к произошедшему, никто не обращается с вопросами к американскому правительству. По словам специалиста, сами Соединенные штаты не знают, кто мод совершить подрывы, поэтому и не могут дать ответ.

Ранее Херш в интервью журналу Tichys Einblick заявил, что США намеревались шантажировать Россию подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», чтобы предотвратить специальную военную операцию (СВО) на Украине.

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