Сотни сербов собрались у здания муниципалитета на севере Косово

Косовские сербы 30 мая вновь собираются у муниципалитета Звечан на севере края после прошедших накануне беспорядков. Об этом сообщает портал Kosovo online.

Отмечается, что к зданию органа власти прибыли сотни человек и их становится все больше. Бойцы польского контингента НАТО KFOR поставили ограждение в 50 метрах от здания муниципалитета и сформировали кордон, пишут журналисты.

Натовские бойцы, как и накануне, экипированы щитами и средствами для разгона демонстраций. Спецназ косовской полиции на бронеавтомобилях расположился за кордоном KFOR, сообщил портал.

29 мая тысячи сербов Косово собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода полиции и отзыва косовоалбанских мэров. К зданиям муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток были направлены военные контингента НАТО KFOR. За ними встали крупные силы косовской полиции, которые не допускали косовских сербов к зданиям. Около 17.00 (18.00 мск) начались столкновения между гражданами и силовиками.

Ранее сообщалось, что глава самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи выступила с обвинениями президента Сербии Александра Вучича в организации беспорядков, нападений на полицейских, контингент НАТО KFOR и журналистов, происшедших на севере края.