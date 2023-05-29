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Финны считают угрозу агрессивной войны все более вероятной

МВД Финляндии указало на рост опасений начала агрессивной войны против государства

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Sergei Grits/AP

Граждане Финляндии считают риск агрессивной войны в отношении страны более вероятным, чем в 2020 году, заявили в финском МВД. Как сообщается на сайте ведомства, число финнов, называющих конфликт возможной угрозой, за три года выросло на 15%.

«Агрессивная война против Финляндии считается явно более вероятной, чем раньше. Это отразилось и на вопросах о необходимости гражданской защиты: девять из десяти финнов считают гражданскую защиту необходимой мерой безопасности. Под гражданской защитой понимаются действия властей по защите гражданского населения в вооруженных конфликтах», — говорится в сообщении.

Как указали в ведомстве, опасения финнов относительно возможного конфликта против государства, вероятно, могут быть вызваны противостоянием на Украине. При этом в МВД Финляндии подчеркнули, что в этом году жители страны считают пандемию менее вероятной угрозой, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии отправили Украине 16-й пакет оборонной поддержки в размере €109 млн.

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