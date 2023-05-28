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Зеленский поздравил Эрдогана с победой

Зеленский поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах Турции

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Murat Cetinmuhurdar/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил в воскресенье, 28 мая, своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между государствами. Об этом сообщает ТАСС.

«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по случаю победы на президентских выборах», — заявил Зеленский.

Президент Украины также отметил, что украинская сторона рассчитывает на дальнейшее укрепление стратегического партнерства двух государств, и на усиление взаимодействия для обеспечения безопасности и стабильности Европы.

Ранее в Высшем избирательном совете (ЦИК) Турции заявили, что во втором туре президентских выборов республики победу одержал действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого Эрдоган заявил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации и объявил себя победителем на президентских выборах в Турции.

Также стало известно, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поздравили Эрдогана с победой во втором туре выборов.

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Выборы в Турции
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