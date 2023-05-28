В Грузии заявили, что не вели переговоров с Россией о возобновлении полетов

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что власти Грузии не вели никаких переговоров с российской стороной о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает телеканал «Имеди».

«Конечно, никаких переговоров не было, и это обычные политические манипуляции, которые пытаются делать конкретные телеканалы», — сказал Каладзе.

Он отметил, что «Грузинская мечта» и власти, естественно, не возражали против восстановления авиасообщения и отмены виз. «Это возможность для людей не только въезжать в Грузию по суше, или не только через Ереван, а лететь напрямую, и в этом нет ничего плохого», — сказал он.

Каладзе также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров, отметив, что, наверное, его удивило то, что против возобновления полетов протестуют люди, «которые вчера прямо этого требовали и призывали Россию, граждан России, приехать в Грузию, заняться бизнесом».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что идея с отменами въездных виз для граждан Грузии была его собственной, но его удивила реакция Тбилиси на это решение.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее назвала указы Путина о возобновлении авиасообщения и отмене виз «очередной провокацией».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что запрещать авиасообщение с Россией или критиковать его возобновление бессмысленно.