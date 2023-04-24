Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Литвы: страны Балтии ждут от КНР разъяснений из-за сомнений в их суверенитете

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) вызовут китайских дипломатов для объяснений после заявления посла Китая во Франции Лу Шайе о возможном отсутствии у них суверенитета, передает Reuters.

«Сегодня три балтийские страны вызовут представителей, в нашем случае — поверенного в делах, в других столицах — посла, для разъяснений, изменилась ли позиция Китая по вопросу независимости, и для того, чтобы напомнить, что мы не постсоветские страны, а страны, которые были незаконно оккупированы СССР», — заявил дипломат на полях заседания Совета глав МИД ЕС.

Обсуждая вопрос о принадлежности Крыма с французским телеведущим, китайский дипломат заявил, что страны постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран». Об этом сообщает Delfi.

23 апреля Ландсбергис заявил, что из-за своей позиции Китай не может стать посредником в урегулировании украинского кризиса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях