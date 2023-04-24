Глава МИД Литвы: страны Балтии ждут от КНР разъяснений из-за сомнений в их суверенитете

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) вызовут китайских дипломатов для объяснений после заявления посла Китая во Франции Лу Шайе о возможном отсутствии у них суверенитета, передает Reuters.

«Сегодня три балтийские страны вызовут представителей, в нашем случае — поверенного в делах, в других столицах — посла, для разъяснений, изменилась ли позиция Китая по вопросу независимости, и для того, чтобы напомнить, что мы не постсоветские страны, а страны, которые были незаконно оккупированы СССР», — заявил дипломат на полях заседания Совета глав МИД ЕС.

Обсуждая вопрос о принадлежности Крыма с французским телеведущим, китайский дипломат заявил, что страны постсоветского пространства не имеют статуса в действующем международном праве, поскольку «нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран». Об этом сообщает Delfi.

23 апреля Ландсбергис заявил, что из-за своей позиции Китай не может стать посредником в урегулировании украинского кризиса.