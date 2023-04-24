Политолог Мезюхо назвал нарушением международного права отказ в визах российским журналистам

Отказ американской стороны в визах российским журналистам является нарушением международного права, заявил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо. Он напомнил, что США уже не впервые не выполняют свои обязательства как государство, на территории которого размещена штаб-квартира ООН.

«Невыдача виз российским журналистам — это прямое нарушение международного права. США живут по принципу «мы сами по себе, а международное право для всех остальных». Поэтому, конечно, добиться правды у американских политиков невозможно», — считает Мезюхо.

По его словам, необходимо привлечь к данной ситуации международное внимание. Эксперт также отметил, что столь неадекватная позиция Вашингтона заставляет задумываться о том, чтобы штаб-квартира ООН была в подлинно нейтральной стране.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что невыдача виз США российским журналистам, сопровождающим министра иностранных дел Сергея Лаврова для участия в работе СБ ООН, является манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.