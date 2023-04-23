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МИД: Москва находится в контакте с саудовскими властями по поводу пропавшего в море судна

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Depositphotos

Посольство России в Эр-Рияде заявило в Telegram-канале, что Москва находится в контакте с саудовскими властями по поводу пропавшего у берегов Саудовской Аравии судна 30 minutes.

«Продолжаем во взаимодействии с саудовскими властями предпринимать все необходимые действия для выяснения судьбы пропавшего судна», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в посольстве стараются оказать скорейшую помощь гражданам России, находящимся на борту.

Яхта 30 minutes, на борту которой находятся трое россиян, вышла из порта в Саудовской Аравии и 19 апреля должна была прибыть в Джибути, но пропала. В королевстве сообщили, что судно похитили пираты, рассказала 23 апреля жена капитана Надежда Расина. Согласно заявлению посольства РФ, транспондеры на судне были отключены. Эр-Рияд ведет поиски. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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