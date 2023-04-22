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Замглавы МИД Мельник заявил, что Украине нужно в 10 раз больше помощи от союзников

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Global Look Press

Заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что оказываемой его стране помощь со стороны союзников недостаточно и Киеву нужно в 10 раз больше. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Украина благодарна своим союзникам за военную помощь, но этого недостаточно, пишет дипломат.

«Украине нужно в 10 раз больше, чтобы покончить с российской агрессией в этом году. Поэтому мы призываем наших партнеров пересечь все искусственные красные линии и выделить 1% ВВП на военные поставки Украине», — заявил замглавы МИД.

Ранее газета The Times писала, что Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если Запад не ответит на просьбы страны увеличить поставки вооружений. В статье газеты говорится, что украинские военные сталкиваются с нехваткой огневой мощи, чтобы остановить российское наступление.

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